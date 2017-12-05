ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сибирский региональный центр МЧС России рекомендовал своим представителям в субъектах Сибири, Урала и Дальнего Востока в очередной раз обсудить с губернаторами необходимость дополнительного финансирования мер, направленных на укрепление защиты населения от всех видов угроз. Увеличение расходов на приоритетные направления по вопросам предупреждения ЧС должны быть в достаточной степени предусмотрены в бюджетах регионов и муниципалитетов.

Пожар 3 декабря в частном доме в Новосибирской области, в результате которого погибли пятеро малолетних детей, вызвал широкий общественный резонанс. Так, в Новосибирской области ВрИО губернатора Андрей Травников поручил созвать внеочередную комиссию по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) с подключением всех муниципалитетов, чтобы детально проработать вопрос дополнительного финансирования по пожарной защите жилья граждан, об усилении профилактической работы. При этом, как отмечают в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России, Новосибирская область на сегодняшний день занимает лидирующие позиции, внедряя новые формы работы, способствующие повышению уровня защищённости людей и территории от различного вида угроз. «Очень жаль, что только такие страшные трагедии заставляют задумываться, как много ещё надо сделать, чтобы максимально защитить наших граждан от таких тяжёлых происшествий. А, ведь, это не стихийное бедствие, это элементарное нарушение правил безопасности, пренебрежение условиями быта, в которых живут люди. Мы понимаем, что трагические случаи в любой сфере жизнедеятельности всё равно будут происходить, но задача власти в том и состоит, чтобы максимально защитить тех, кто нуждается в особой социальной помощи, снизить риски и их последствия для человека. Конечно, обеспечение безопасности требует определённых затрат, но эти затраты не сопоставимы с такой массовой потерей детских жизней, с разрушенными семьями, с восстановлением жилья и инфраструктуры», - прокомментировал начальник СРЦ генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Сибирский региональный центр МЧС России второй год подряд предлагает регионам поддержать, принять к реализации и профинансировать конкретные направления деятельности, позволяющие совершенствовать систему безопасности жизнедеятельности населения и, прежде всего, пожарной безопасности как одной из главных угроз человеку в быту и в природной среде.

Если речь идёт о пожарной защите жилого сектора, то работа должна быть максимально адресной, в приоритете многодетные семьи, неполные семьи, семьи с малым доходом, ветераны, инвалиды, одинокие пенсионеры. Обеспечить пожарной защитой места проживания социально уязвимых групп населения возможно путём безвозмездной установки современных средств оповещения о пожаре. Сибирскому региональному центру МЧС России удалось внедрить эту практику в регионы не на уровне разовых акций, а на системном уровне, с планированием бюджетных расходов. В 2017 году почти 20 тысяч жилых помещений и более 2-х тысяч объектов социальной направленности уже оборудованы спасительными приборами, что позволило снизить гибель людей на пожарах на 5 с половиной процентов.