03.04.2018, 13:37
Покупателей электромобилей и гибридов в России могут освободить от НДС
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Покупателей электромобилей и машин с гибридной силовой установкой в России могут освободить от уплаты НДС к ноябрю 2018 года. Такие цели указаны в плане мероприятий в "дорожной карте" правительства по совершенствованию законодательства для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы "Автонет". Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг, сообщает агентство "Прайм".
Предполагается, что изменения будут внесены во вторую часть Налогового кодекса РФ. Скидка может составить до 18% - именно такой размер НДС на автомобили сегодня применяется в стране. В результате ожидается, что на рынке появится больше электромобилей и гибридных автомобилей, в этом направлении начнёт работать и отечественный автопром.
На данный момент Россия не может похвастаться значительной популярностью автомобилей, работающих на альтернативном топливе. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2016 году было приобретено 74 электромобиля, а в 2017-м - 95, в том числе 29 электрокаров Nissan Leaf (второе место по популярности после продукции компании Tesla).
При этом во всём мире спрос на такие автомобили растёт. Поэтому, по мнению экспертов, мировые автопроизводители будут активно развивать это направление. По прогнозам британской нефтегазовой корпорации ВР, за ближайшие 22 года электромобили в мире составят 15% автопарка. Неудивительно, что российские власти стремятся идти в ногу с прогрессом и развивать перспективное направление, в том числе, путём налоговых льгот. Подобные льготы могут стимулировать спрос на электокары и гибриды в России, полагают опрошенные "Прайм" эксперты.
"Прорывов, конечно, не будет, такой транспорт останется нишевым сегментом", - рассуждает аналитик по авторынку "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов. Тем не менее, с учётом того, что в других странах это одно из приоритетных направлений для автоотрасли, Россия рано или поздно тоже придёт к тому же, уверен он. Логично, что власти уже задумываются о налоговых мерах стимулирования - на начальном этапе это будет играть важную роль.
Не менее важно и снижение стоимости приобретения и владения подобными автомобилями - сейчас они являются недешёвым удовольствием для массового потребителя. Так, популярная модель электромобиля Nissan Leaf у себя на родине и в США стоит порядка 30 тысяч долларов, в России ожидается, что новая версия будет стоить 1,6 млн рублей. "Аудитория покупателей таких авто весьма невелика и для её существенного расширения скидки только в 18% будет мало - цена всё равно останется слишком высокой по сравнению с аналогами с двигателями внутреннего сгорания", - отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
При этом эксперты указывают, что вторая, не менее важная мера - создание в РФ соответствующей инфраструктуры, которая упростит и удешевит пользование "альтернативными авто". "Пока в стране достаточно слабо развита возможность зарядки подобных автомобилей, что сдерживает интерес к ним. При этом данная инициатива, на мой взгляд, абсолютно верна, ведь увеличение подобных машин на российских дорогах и, соответственно, снижение числа машин с бензиновыми двигателями, будет позитивно влиять на экологическую обстановку, что особенно важно для крупных городов", - заключил старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.
Предполагается, что изменения будут внесены во вторую часть Налогового кодекса РФ. Скидка может составить до 18% - именно такой размер НДС на автомобили сегодня применяется в стране. В результате ожидается, что на рынке появится больше электромобилей и гибридных автомобилей, в этом направлении начнёт работать и отечественный автопром.
На данный момент Россия не может похвастаться значительной популярностью автомобилей, работающих на альтернативном топливе. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2016 году было приобретено 74 электромобиля, а в 2017-м - 95, в том числе 29 электрокаров Nissan Leaf (второе место по популярности после продукции компании Tesla).
При этом во всём мире спрос на такие автомобили растёт. Поэтому, по мнению экспертов, мировые автопроизводители будут активно развивать это направление. По прогнозам британской нефтегазовой корпорации ВР, за ближайшие 22 года электромобили в мире составят 15% автопарка. Неудивительно, что российские власти стремятся идти в ногу с прогрессом и развивать перспективное направление, в том числе, путём налоговых льгот. Подобные льготы могут стимулировать спрос на электокары и гибриды в России, полагают опрошенные "Прайм" эксперты.
"Прорывов, конечно, не будет, такой транспорт останется нишевым сегментом", - рассуждает аналитик по авторынку "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов. Тем не менее, с учётом того, что в других странах это одно из приоритетных направлений для автоотрасли, Россия рано или поздно тоже придёт к тому же, уверен он. Логично, что власти уже задумываются о налоговых мерах стимулирования - на начальном этапе это будет играть важную роль.
Не менее важно и снижение стоимости приобретения и владения подобными автомобилями - сейчас они являются недешёвым удовольствием для массового потребителя. Так, популярная модель электромобиля Nissan Leaf у себя на родине и в США стоит порядка 30 тысяч долларов, в России ожидается, что новая версия будет стоить 1,6 млн рублей. "Аудитория покупателей таких авто весьма невелика и для её существенного расширения скидки только в 18% будет мало - цена всё равно останется слишком высокой по сравнению с аналогами с двигателями внутреннего сгорания", - отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
При этом эксперты указывают, что вторая, не менее важная мера - создание в РФ соответствующей инфраструктуры, которая упростит и удешевит пользование "альтернативными авто". "Пока в стране достаточно слабо развита возможность зарядки подобных автомобилей, что сдерживает интерес к ним. При этом данная инициатива, на мой взгляд, абсолютно верна, ведь увеличение подобных машин на российских дорогах и, соответственно, снижение числа машин с бензиновыми двигателями, будет позитивно влиять на экологическую обстановку, что особенно важно для крупных городов", - заключил старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.
Источник: Автостат