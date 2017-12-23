Полицейские города Ростова-на-Дону задержали подозреваемую в сбыте марихуаны в крупном размере
23.12.2017, 12:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в Ворошиловском районе задержали 32-летнеюю ростовчанку по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. При обыске домовладения гражданки полицейские изъяли 28 пакетов с веществом растительное происхождения, которые женщина хранила в своей квартире для дальнейшего распространения с помощью закладок.
Физико-химическое исследование, проведённое экспертами-криминалистами, показало, что изъятое - марихуана массой более двух килограммов, что является крупным размером.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Физико-химическое исследование, проведённое экспертами-криминалистами, показало, что изъятое - марихуана массой более двух килограммов, что является крупным размером.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: МВД РФ