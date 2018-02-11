Поправки в федеральное природоохранное законодательство намерены подготовить в Приморье
11.02.2018, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудил с депутатами городской Думы вопросы социально-экономического развития Находки.
Большую часть встречи посвятили обсуждению экологического вопроса в городе. Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на поддержку депутатов в решении наболевшей проблемы.
«Проехал город снова, посмотрел, не хочется, чтобы его в Шахтерск превратили. Сейчас нет необходимости в таком количестве предприятий по перевалке. Нахватались угля в свое время – теперь им давимся. Рабочие места, конечно, нужны. Стивидоров я вызвал, поговорили. В срок 10 дней они все должны показать комплекс мероприятий по предотвращению выбросов угольной пыли в воздух, которые будут сделаны в течение остатка зимы, а также план до 1 января 2019 года. Помогайте и вы наводить порядок», – обратился Андрей Тарасенко к участникам встречи.
Депутаты предложили подготовить изменения в федеральный закон, касающиеся увеличения штрафов за нарушение природоохранного законодательства.
Врио Губернатора отметил, что на контроль этот вопрос уже взял председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик.
«Давайте свои предложения, какая должна быть сумма штрафов, какие изменения имеете в виду, мы рассмотрим их на заседании профильного комитета, который будем проводить в ближайшее время», – обозначил председатель ЗакСа.
Андрей Тарасенко отметил, что подобные решения должны приниматься очень взвешенно.
«Главное, чтобы мы сами себя не наказали, не разрушили бизнес, который способен своевременно исправить нарушения без давления многочисленных контрольно-надзорных органов», – заявил глава края.
Затронули тему принятого недавно решения по комплексу «Терминал Астафьева», с которым было заключено соглашение о частичном ограничении погрузки угля во время неблагоприятных погодных условий. Одно из предложений депутатов городской Думы – привлечь жителей микрорайона, в котором работает терминал, к контролю за исполнением этих договоренностей. Проработать этот вопрос врио Губернатора поручил своему первому заместителю Александру Костенко.
Одна из жительниц поселка Южно-Морской обратилась к главе региона за содействием в решении вопроса сферы здравоохранения.
«В поселке есть здание скорой помощи, которое сейчас не функционирует, в аварийном состоянии находится. Нельзя получить ни первичную, ни экстренную помощь, а ждать машину скорой помощи приходится долго», – сообщила она.
Андрей Тарасенко высказал негодование тем, что впервые слышит об этом. Обратил внимание главы города на необходимость немедленного информирования о таких проблемах.
«Вопрос ваш, вы первым должны были в колокол бить. Если не решается вопрос – звоните мне напрямую, нельзя доводить до того, чтобы социальные вопросы так обострялись», – обратился врио Губернатора к Андрею Горелову, а также дал поручение вице-губернатору Алексею Немкову изучить состояние здания и дать предложения по его восстановлению.
Не обошлось без обсуждения темы ремонта дорог и мостов. В ответ на обращение одного из депутатов Андрей Тарасенко сообщил, что около 50 мостов вошли в Комплексный план социально-экономического развития Приморья до 2025 года, в том числе расположенные в Находкинском городском округе. Этот план глава региона будет защищать в Правительстве уже на следующей неделе.
Большую часть встречи посвятили обсуждению экологического вопроса в городе. Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на поддержку депутатов в решении наболевшей проблемы.
«Проехал город снова, посмотрел, не хочется, чтобы его в Шахтерск превратили. Сейчас нет необходимости в таком количестве предприятий по перевалке. Нахватались угля в свое время – теперь им давимся. Рабочие места, конечно, нужны. Стивидоров я вызвал, поговорили. В срок 10 дней они все должны показать комплекс мероприятий по предотвращению выбросов угольной пыли в воздух, которые будут сделаны в течение остатка зимы, а также план до 1 января 2019 года. Помогайте и вы наводить порядок», – обратился Андрей Тарасенко к участникам встречи.
Депутаты предложили подготовить изменения в федеральный закон, касающиеся увеличения штрафов за нарушение природоохранного законодательства.
Врио Губернатора отметил, что на контроль этот вопрос уже взял председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик.
«Давайте свои предложения, какая должна быть сумма штрафов, какие изменения имеете в виду, мы рассмотрим их на заседании профильного комитета, который будем проводить в ближайшее время», – обозначил председатель ЗакСа.
Андрей Тарасенко отметил, что подобные решения должны приниматься очень взвешенно.
«Главное, чтобы мы сами себя не наказали, не разрушили бизнес, который способен своевременно исправить нарушения без давления многочисленных контрольно-надзорных органов», – заявил глава края.
Затронули тему принятого недавно решения по комплексу «Терминал Астафьева», с которым было заключено соглашение о частичном ограничении погрузки угля во время неблагоприятных погодных условий. Одно из предложений депутатов городской Думы – привлечь жителей микрорайона, в котором работает терминал, к контролю за исполнением этих договоренностей. Проработать этот вопрос врио Губернатора поручил своему первому заместителю Александру Костенко.
Одна из жительниц поселка Южно-Морской обратилась к главе региона за содействием в решении вопроса сферы здравоохранения.
«В поселке есть здание скорой помощи, которое сейчас не функционирует, в аварийном состоянии находится. Нельзя получить ни первичную, ни экстренную помощь, а ждать машину скорой помощи приходится долго», – сообщила она.
Андрей Тарасенко высказал негодование тем, что впервые слышит об этом. Обратил внимание главы города на необходимость немедленного информирования о таких проблемах.
«Вопрос ваш, вы первым должны были в колокол бить. Если не решается вопрос – звоните мне напрямую, нельзя доводить до того, чтобы социальные вопросы так обострялись», – обратился врио Губернатора к Андрею Горелову, а также дал поручение вице-губернатору Алексею Немкову изучить состояние здания и дать предложения по его восстановлению.
Не обошлось без обсуждения темы ремонта дорог и мостов. В ответ на обращение одного из депутатов Андрей Тарасенко сообщил, что около 50 мостов вошли в Комплексный план социально-экономического развития Приморья до 2025 года, в том числе расположенные в Находкинском городском округе. Этот план глава региона будет защищать в Правительстве уже на следующей неделе.
Источник: http://primorsky.ru