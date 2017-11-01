ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Порядка 130 свалок вдоль водных объектов ликвидировали на территории Подмосковья в течение купального сезона 2017 года, сообщает пресс-служба регионального Госадмтехнадзора.

«Инспекторы Госадмтехнадзора привлекали коллег из МЧС, вместе с ними всё лето надзирали берега водных объектов. В результате совместных рейдов было ликвидировано 135 свалок и навалов мусора на водных объектах», – сказала глава надзорного органа Татьяна Витушева.