Правительство РФ облегчит доступ малому и среднему бизнесу к госзакупкам
26.10.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство РФ на заседании 26 октября рассмотрит поправки в законодательство, облегчающие доступ компаниям малого и среднего бизнеса к госзакупкам. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Мы сегодня рассмотрим ряд законопроектов, в том числе по поддержке малого и среднего бизнеса. Это системная работа, которая идет в рамках отдельной дорожной карты по реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса. Принимаются меры, чтобы упростить небольшим предприятиям доступ к закупкам государственных компаний и компаний с госучастием», - сказал он, открывая совещание.
Председатель Правительства РФ отметил, что сейчас закупочная деятельность госкомпаний регулируется законодательством, а то, какие документы необходимо предоставить малым и средним компаниям для участия в конкурсах по госзакупкам, и то, как эти документы должны быть оформлены, в какие сроки, решает сам заказчик. По словам Медведева, в некоторых случаях заказчик этим правом злоупотребляет.
«В итоге появляются явно избыточные требования, которые просто невозможно выполнить. Например, когда для получения одной выписки или справки требуется столько же времени, сколько дается для подготовки всей конкурсной документации. В результате часть небольших компаний просто выталкивается из контрактной системы, причем не из-за того, что они проиграли, а по искусственным, формальным ограничениям», - пояснил премьер-министр.
По его словам, с принятием в законодательство данных поправок будет установлен определенный перечень документов, которые заказчик может требовать у компании малого или среднего бизнеса в рамках проведения конкурса. Таким образом, у небольших компаний появится больше возможностей бороться за выгодные контракты.
«Мы сегодня рассмотрим ряд законопроектов, в том числе по поддержке малого и среднего бизнеса. Это системная работа, которая идет в рамках отдельной дорожной карты по реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса. Принимаются меры, чтобы упростить небольшим предприятиям доступ к закупкам государственных компаний и компаний с госучастием», - сказал он, открывая совещание.
Председатель Правительства РФ отметил, что сейчас закупочная деятельность госкомпаний регулируется законодательством, а то, какие документы необходимо предоставить малым и средним компаниям для участия в конкурсах по госзакупкам, и то, как эти документы должны быть оформлены, в какие сроки, решает сам заказчик. По словам Медведева, в некоторых случаях заказчик этим правом злоупотребляет.
«В итоге появляются явно избыточные требования, которые просто невозможно выполнить. Например, когда для получения одной выписки или справки требуется столько же времени, сколько дается для подготовки всей конкурсной документации. В результате часть небольших компаний просто выталкивается из контрактной системы, причем не из-за того, что они проиграли, а по искусственным, формальным ограничениям», - пояснил премьер-министр.
По его словам, с принятием в законодательство данных поправок будет установлен определенный перечень документов, которые заказчик может требовать у компании малого или среднего бизнеса в рамках проведения конкурса. Таким образом, у небольших компаний появится больше возможностей бороться за выгодные контракты.
Источник: https://er.ru