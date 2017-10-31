ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России поручило Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и Минсельхозу РФ совместно с АО "Российский экспортный центр" разработать дополнительные меры по расширению числа экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указанное поручение было выдано главой правительства Дмитрием Медведевым.



В частности, указанное поручение предусматривает разработку соответствующих мер поддержки новых экспортёров, формирование специализированного пакета услуг АО "Российский экспортный центр", а также активизацию работы по предоставлению коммерческими банками субсидированных экспортных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса.



Кроме того, Минсельхозу поручено обратить особое внимание на дополнительные меры, направленные на развитие инфраструктуры экспорта продовольственной продукции, в первую очередь мясной, включая создание объектов по переработке и логистике.