Правительство РФ распределило 3,2 млрд руб. на строительство спортобъектов в регионах
06.02.2018, 13:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году субсидий в размере 3,27 млрд руб. регионам на строительство спортивных объектов.
«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субсидий в объеме 3272,4 млн рублей из федерального бюджета восьми субъектам федерации на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включенные в федеральные целевые программы», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина РФ.
Средства распределяются следующим образом: 1 млрд рублей получит Калужская область на строительство Дворца спорта в Калуге, 580 млн выделяется на строительства универсального зала в Саранске, еще 500 млн - на центр волейбола в Новосибирске. Субсидии также получит Тува (470 млн), Дагестан (224 млн), а также Астраханская (196,4 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн).
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 февраля.
«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субсидий в объеме 3272,4 млн рублей из федерального бюджета восьми субъектам федерации на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включенные в федеральные целевые программы», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина РФ.
Средства распределяются следующим образом: 1 млрд рублей получит Калужская область на строительство Дворца спорта в Калуге, 580 млн выделяется на строительства универсального зала в Саранске, еще 500 млн - на центр волейбола в Новосибирске. Субсидии также получит Тува (470 млн), Дагестан (224 млн), а также Астраханская (196,4 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн).
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 февраля.
Источник: https://er.ru