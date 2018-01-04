ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне на 158-м километре региональной автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли десять человек. Четверо из них – дети.

Правительство Югры выразило свои соболезнования родным и близким погибших. "Мы скорбим и сопереживаем вместе с вами" - говорится в сообщении.

В настоящий момент по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать необходимое содействие родственникам погибших, обеспечить условия для проведения следственных мероприятий и для восстановления безопасного движения на данном участке дороге.