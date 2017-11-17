ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму поступил правительственный законопроект "О внесении изменения в статью 10 ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Инициативой предусматривается сокращение с четырёх до трёх месяцев срока оформления и выдачи загранпаспортов российским гражданам, в случае подачи ими заявлений о выдаче указанных документов по месту пребывания.

Документ направлен в профильный Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.