ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территории опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия", сообщается на сайте Правительства РФ.

"Подписанным постановлением расширены границы ТОР "Южная Якутия". В неё включены земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "Нерюнгринский район"» Республики Саха (Якутия)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, принятое решение позволит реализовать инвестпроект по созданию центра технической поддержки "БЕЛАЗ-САХА".