Правительство согласовало индексацию утильсбора на автомобили
08.02.2018, 23:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Размер индексации утилизационного сбора согласован, но пока не утверждён, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Индексация не утверждена, но в принципе всё согласовано. Идут технические процедуры", - сказал он, не уточнив других подробностей.
В Минпромторге РФ агентству "Интерфакс" в очередной раз заявили лишь, что "документ в аппарате правительства".
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что правительство будет дифференцированно повышать утилизационный сбор, в среднем индексация, которая пройдёт предположительно в феврале, составит около 15%. "Что касается автомобилей, по которым сегодня уже существенно увеличен акцизный сбор, мы, конечно же, предусматриваем, скажем так, решение фискальной задачи, но сохраним баланс по повышению, и в среднем это будет около 15%", - сказал министр, отметив, что речь идёт и о легковых, и о грузовых автомобилях.
Вместе с тем, газета "Коммерсантъ" ранее писала со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося 11 января у Дворковича, что с февраля ставки утилизационного сбора на некоторые типы машин будут существенно подняты, по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%. Так, по данным издания, для легковых автомобилей с двигателем объёмом 2-3 литра утильсбор вырастет на 49%, а на лёгкие коммерческие автомобили на 2,5-3,5 тонны - на 52%.
При этом под вопросом остаётся размер увеличения сбора на грузовики: по данным газеты, для конкурентов "КАМАЗа" он ещё может подняться с 15% до 130%.
Как следует из данных протокола совещания у Дворковича, на машины с объёмом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16%, с двигателем 1-2 литра - на 90%, 2-3 литра - на 49%. На машины с объёмом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет.
Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на лёгкие коммерческие автомобили (LCV) - 15%, за исключением категории 2,5-3,5 тонны ("ГАЗелей" группы "ГАЗ" и их конкурентов) - для неё сбор вырастет примерно на 52%.
Рост сбора по грузовикам пока определён на уровне 15%. При этом газета отмечает, что в протоколе есть поручение "согласиться" с предложением Минпромторга по коэффициентам утильсбора на седельные тягачи и прицепы "с учётом дополнительной проработки с Минэкономики". Источник издания пояснял, что Минпромторг предлагал "повысить ставки на 130% для "КАМАЗа", а в правительстве просят согласовать это с Минэкономразвития РФ.
Минпромторг РФ должен был представить в правительство согласованный с Минэкономразвития проект постановления по уровню сборов ещё 15 января. При этом в самом министерстве ситуацию не комментировали. В Минпромторге сообщали, что проект проходит доработку в аппарате правительства.
Из протокола следует, что Минпромторг, Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве в первом полугодии будут следить за тем, как повлияют меры на рынок. Эти министерства и Минфин также должны при подготовке очередных изменений в Налоговый кодекс (НК) предусмотреть отмену уплаты НДС при получении автоконцернами субсидий на компенсацию фактически понесённых затрат. В частности, как поясняют источники газеты, речь идёт и о промсубсидиях. По словам одного из них, согласно изменениям НК на 2018 год субсидии облагаются НДС, но концерны этим "возмутились".
Источник газеты в одном из автоконцернов отмечал, что с учётом новых ставок основной удар приходится по легковым машинам с малым объёмом двигателя, которые, по его словам, и так уже почти никто не импортирует. Для больших и дорогих машин индексация утильсбора "нормальная", но там основной удар проходит через рост акциза на машины, говорил он. С 1 января для машин с двигателем мощностью 301-400 л. с. он вырастет на 240-319 тыс. руб., 401-500 л. с.- на 337-420 тыс. руб., более 500 л. с.- на 442 тыс. руб.
"Индексация не утверждена, но в принципе всё согласовано. Идут технические процедуры", - сказал он, не уточнив других подробностей.
В Минпромторге РФ агентству "Интерфакс" в очередной раз заявили лишь, что "документ в аппарате правительства".
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что правительство будет дифференцированно повышать утилизационный сбор, в среднем индексация, которая пройдёт предположительно в феврале, составит около 15%. "Что касается автомобилей, по которым сегодня уже существенно увеличен акцизный сбор, мы, конечно же, предусматриваем, скажем так, решение фискальной задачи, но сохраним баланс по повышению, и в среднем это будет около 15%", - сказал министр, отметив, что речь идёт и о легковых, и о грузовых автомобилях.
Вместе с тем, газета "Коммерсантъ" ранее писала со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося 11 января у Дворковича, что с февраля ставки утилизационного сбора на некоторые типы машин будут существенно подняты, по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%. Так, по данным издания, для легковых автомобилей с двигателем объёмом 2-3 литра утильсбор вырастет на 49%, а на лёгкие коммерческие автомобили на 2,5-3,5 тонны - на 52%.
При этом под вопросом остаётся размер увеличения сбора на грузовики: по данным газеты, для конкурентов "КАМАЗа" он ещё может подняться с 15% до 130%.
Как следует из данных протокола совещания у Дворковича, на машины с объёмом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16%, с двигателем 1-2 литра - на 90%, 2-3 литра - на 49%. На машины с объёмом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет.
Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на лёгкие коммерческие автомобили (LCV) - 15%, за исключением категории 2,5-3,5 тонны ("ГАЗелей" группы "ГАЗ" и их конкурентов) - для неё сбор вырастет примерно на 52%.
Рост сбора по грузовикам пока определён на уровне 15%. При этом газета отмечает, что в протоколе есть поручение "согласиться" с предложением Минпромторга по коэффициентам утильсбора на седельные тягачи и прицепы "с учётом дополнительной проработки с Минэкономики". Источник издания пояснял, что Минпромторг предлагал "повысить ставки на 130% для "КАМАЗа", а в правительстве просят согласовать это с Минэкономразвития РФ.
Минпромторг РФ должен был представить в правительство согласованный с Минэкономразвития проект постановления по уровню сборов ещё 15 января. При этом в самом министерстве ситуацию не комментировали. В Минпромторге сообщали, что проект проходит доработку в аппарате правительства.
Из протокола следует, что Минпромторг, Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве в первом полугодии будут следить за тем, как повлияют меры на рынок. Эти министерства и Минфин также должны при подготовке очередных изменений в Налоговый кодекс (НК) предусмотреть отмену уплаты НДС при получении автоконцернами субсидий на компенсацию фактически понесённых затрат. В частности, как поясняют источники газеты, речь идёт и о промсубсидиях. По словам одного из них, согласно изменениям НК на 2018 год субсидии облагаются НДС, но концерны этим "возмутились".
Источник газеты в одном из автоконцернов отмечал, что с учётом новых ставок основной удар приходится по легковым машинам с малым объёмом двигателя, которые, по его словам, и так уже почти никто не импортирует. Для больших и дорогих машин индексация утильсбора "нормальная", но там основной удар проходит через рост акциза на машины, говорил он. С 1 января для машин с двигателем мощностью 301-400 л. с. он вырастет на 240-319 тыс. руб., 401-500 л. с.- на 337-420 тыс. руб., более 500 л. с.- на 442 тыс. руб.
Источник: Автостат