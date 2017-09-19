ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство поддержало предложение Минфина повысить акцизы бензин и дизельное топливо на 1 руб. за 1 л, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Повышение акцизов будет происходить равномерно в два этапа – с 1 января и с 1 июля следующего года. В результате в 2018 году бюджет дополнительно получит около 60 млрд руб., а также по 80 млрд руб. в 2019-2020 годах, сообщил заместитель главы Минфина Илья Трунин. В частности, эти средства будут направлены на крупные инфраструктурные проекты, такие как трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя и «Приморское кольцо» в Калининградской области.

В этом году ставка акциза на бензин составляет 10,13 тыс. руб. за 1 тонну, на дизель – 6,8 тыс. руб. за 1 тонну. При этом ставка акциза на бензин по сравнению с плановым снижением осталась неизменной, на дизель – выросла. Такой вариант роста нагрузки при традиционных спорах нефтекомпаний и Минфина о темпах роста налоговой нагрузки был компромиссным по сравнению, например, с изъятием дополнительных доходов за счет повышения НДПИ. По данным Независимого топливного союза, с 2015 по 2017 год акциз на бензин «Евро-5» вырос на 62,7% (на 3,9 тыс. руб. за 1 тонну, или около 3 руб. за 1 л).

Из-за повышения акциза на 50 коп. топливо в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., подсчитали эксперты. По их словам, есть ещё рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 руб. за 1 л. При этом лишь за первое полугодие, по данным Росстата, средние цены на бензин в России выросли на 5,6% в годовом выражении, до 38,04 руб. за 1 л, что выше плановой инфляции за год.