ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кабинет министров внёс поправки в законопроект об экстерриториальном принципе оказания государственных услуг. Они опубликованы на сайте кабмина.



Законопроектом предлагается ввести экстерриториальный принцип оказания государственных услуг. Заявителям будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания. Поправками к законопроекту предлагается предоставить юридическим лицам возможность получать государственные услуги в соответствии с устанавливаемым законопроектом механизмом по аналогии с физическими лицами.

Поправки к законопроекту подготовлены Минкомсвязью России.

Поправками предлагается предоставить юридическим лицам возможность получать государственные услуги в соответствии с устанавливаемым законопроектом механизмом по аналогии с физическими лицами. Уточняются также полномочия Правительства России по определению сроков перехода на предоставление государственных услуг по экстерриториальному принципу.