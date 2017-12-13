ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перераспределении субсидий на поддержку отдельных отраслей промышленности, согласно которому дополнительные средства выделяются покупателям вагонов, производителям сельскохозяйственной техники и организациям промышленности.

На предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники дополнительно выделено 2 млрд рублей. Кабмин также дополнительно выделил 0,2 млрд рублей на покупку вагонов организациями, оказывающими услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, и 0,3 млрд рублей - организациям промышленности на пополнение оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности.



"Предоставление дополнительных субсидий позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести в 2017 году не менее 14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, возместить часть затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, обеспечить дополнительное производство около 17,5 тыс. единиц грузового подвижного состава", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 7 декабря 2017 года.