ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении семи регионам страны 1 млрд руб. на социальные доплаты к пенсии.



Подписанным распоряжением средства в объёме 1 млрд рублей распределены между бюджетами семи субъектов Федерации (республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области), заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату доплат в 2017 году с учётом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и её среднему размеру за первое полугодие текущего года.

Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объёме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 года.