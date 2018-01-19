ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 января министр сельского хозяйства России Александр Ткачев представил на заседании Правительства России, которое провел Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, проект федерального закона «О производстве органической продукции», разработанный Минсельхозом России.



Дмитрий Медведев отметил возросший интерес к этой теме в последние годы. «Многие люди сейчас стараются следить за своим здоровьем, правильно питаться. Покупают овощи и фрукты, выращенные без химикатов, мясо животных и птиц, которых кормили натуральными кормами, без антибиотиков, стимуляторов роста», - сообщил Председатель Правительства России.



По его словам, мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. Он отметил, что по оценкам экспертов, Россия может занять на этом рынке от 10 до 25%.



Принятие закона создаст чёткие правовые механизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли.



В законопроекте вводятся основные понятия, определяется, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы её производства, полномочия органов власти и местного самоуправления.



Александр Ткачев отметил, что развитие органического земледелия – это мировой тренд. «За последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в 5 раз до 100 млрд долларов, и сегодня он составляет 10% от общего объема мирового рынка продовольствия. По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок органической продукции превысит 200 млрд долларов», - сообщил министр журналистам после окончания заседания Правительства РФ.



На сегодняшний день 82 страны мира имеют отдельное законодательство, регулирующее производство и оборот органической продукции. По поручению Президента РФ и Правительства РФ Минсельхозом России разработан проект федерального закона «О производстве органической продукции».



Принятие законопроекта даст возможность:



- четко определить понятие «органическая продукция»;



- ввести единую маркировку органической продукции;



- ввести запрет на использование такой маркировки для продукции, которая не соответствует требованиям к такой продукции;



- ввести добровольную сертификацию производства органической продукции;



- создать единый государственный реестр производителей органической продукции.



По мнению министра, это позволит защитить потребителя от недобросовестных производителей и поднять уровень конкурентоспособности отечественной органической продукции за счет повышения ее качества и подходов к оценке ее производства.



«Мы получим дополнительный рынок сбыта и сможем существенно увеличить свою долю в мировом производстве органической продукции. Российский рынок органической продукции в прошлом году оценивался в размере 160 млн долларов или 0,16% от мирового», - уточнил глава Минсельхоза России и добавил, что «это еще один правильный вектор развития отрасли, новая точка роста. У нас есть своего рода естественное конкурентное преимущество, связанное с тем, что в 1990-е годы существенно снизилось внесение удобрений, а часть сельхозземель и вовсе перестала обрабатываться. Образовался значительный фонд земель, соответствующих требованиям органического земледелия. По сути Россия является мировым банком экологически чистой земли и сегодня мы видим потенциал этого рынка, потенциал экспорта до 10-15 млрд долларов в год, видим интерес к органике в России со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов».