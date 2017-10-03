Председатель Госдумы выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе
03.10.2017, 14:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе.
В телеграмме Спикеру Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Полу Райану говорится: «От лица депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю Вам и всему американскому народу самые глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе.
Парламентарии разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого варварского преступления, и желают скорейшего выздоровления пострадавшим».
Источник: ГД