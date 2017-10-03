ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе.

В телеграмме Спикеру Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Полу Райану говорится: «От лица депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю Вам и всему американскому народу самые глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе.

Парламентарии разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого варварского преступления, и желают скорейшего выздоровления пострадавшим».