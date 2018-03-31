ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово в связи с расследованием уголовных дел, связанных с гибелью людей на пожаре.

По прибытии Александр Бастрыкин направился к народному мемориалу, организованному кемеровчанами у сгоревшего торгового-развлекательного центра, где возложил цветы и почтил память погибших.

У мемориала Александр Бастрыкин пообщался с местными жителями, которых заверил, что расследование проводится тщательно и объективно, следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам этой трагедии и все причастные к ней будут установлены.