Председательство в СНГ перешло к Республике Таджикистан
03.01.2018, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Совете глав государств Содружества Независимых Государств, который проходил 11 октября 2017 года в Сочи, было решено, что председательство в Содружестве Независимых Государств в течение 2018 года будет осуществлять Республика Таджикистан в лице её представителя одновременно в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, а также в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
Сопредседательство в 2018 году в Содружестве Независимых Государств будет осуществляться Российской Федерацией и Туркменистаном.
Согласно Концепции председательствования Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2018 году и Плану мероприятий по его реализации основными направлениями работы станут укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере экономики, противодействии незаконной миграции и торговле людьми.
В сфере экономического взаимодействия усилия будут направлены на выполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, а также продолжение работы по реализации положений Договора о зоне свободной торговли.
В области сельского хозяйства первостепенное значение будет придаваться мероприятиям, нацеленным на продвижение вопросов продовольственной безопасности. Для укрепления сотрудничества в области агропромышленного комплекса важно уделить внимание вопросам логистики и реализации проектов по применению инновационных решений в его различных областях.
Одной из важных задач является развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений и миграции.
Усилия в гуманитарной сфере будут направлены на координацию действий в области науки и образования, культуры, здравоохранения и информации.
Сопредседательство в 2018 году в Содружестве Независимых Государств будет осуществляться Российской Федерацией и Туркменистаном.
Согласно Концепции председательствования Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2018 году и Плану мероприятий по его реализации основными направлениями работы станут укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере экономики, противодействии незаконной миграции и торговле людьми.
В сфере экономического взаимодействия усилия будут направлены на выполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, а также продолжение работы по реализации положений Договора о зоне свободной торговли.
В области сельского хозяйства первостепенное значение будет придаваться мероприятиям, нацеленным на продвижение вопросов продовольственной безопасности. Для укрепления сотрудничества в области агропромышленного комплекса важно уделить внимание вопросам логистики и реализации проектов по применению инновационных решений в его различных областях.
Одной из важных задач является развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений и миграции.
Усилия в гуманитарной сфере будут направлены на координацию действий в области науки и образования, культуры, здравоохранения и информации.
Источник: СНГ