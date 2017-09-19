ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести 1 и 2 ноября конференцию в Сочи по угрозам биологической безопасности, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Роспотребнадзор отвечает за подготовку и проведение мероприятия, Краснодарский край и администрация Сочи поможет в этом надзорному ведомству. МВД РФ будет ответственным за безопасность граждан на мероприятии.

Также Роспотребнадзору совместно с МИД РФ поручено обеспечить приглашение иностранных гостей для участия в конференции, помимо этого, внешнеполитическому ведомству РФ поручено обеспечить выдачу виз по заявкам Роспотребнадзора участникам и гостям конференции, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу.

"Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конференции, произвести в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Роспотребнадзору в федеральном бюджете на 2017 год", – уточняется в документе.