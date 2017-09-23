Президент РФ: Повышение инвестиционной привлекательности – одна из важных задач для Ставрополя
23.09.2017, 21:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ставрополя с 240-й годовщиной основания и назвал главные задачи, которые сегодня стоят перед городом.
Путина подчеркнул, что на протяжении многих лет Ставрополь обеспечивал надёжную защиту южных рубежей страны, "был одним из оплотов казачества, к вековым традициям которого здесь относятся с особым уважением". Также город служил крупным торговым, промышленным и культурным центром юга России, отметил Президент РФ.
"Сегодня перед городом стоят серьёзные, востребованные задачи. Главные из них – повышение инвестиционной привлекательности, создание современных рабочих мест, наращивание темпов жилищного строительства, совершенствование социальной, транспортной инфраструктуры, рост благосостояния людей. Убеждён, что их решение придаст хороший импульс развитию Ставрополя, позволит приумножить потенциал, заложенный вашими земляками", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путина подчеркнул, что на протяжении многих лет Ставрополь обеспечивал надёжную защиту южных рубежей страны, "был одним из оплотов казачества, к вековым традициям которого здесь относятся с особым уважением". Также город служил крупным торговым, промышленным и культурным центром юга России, отметил Президент РФ.
"Сегодня перед городом стоят серьёзные, востребованные задачи. Главные из них – повышение инвестиционной привлекательности, создание современных рабочих мест, наращивание темпов жилищного строительства, совершенствование социальной, транспортной инфраструктуры, рост благосостояния людей. Убеждён, что их решение придаст хороший импульс развитию Ставрополя, позволит приумножить потенциал, заложенный вашими земляками", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Источник: Единая Россия