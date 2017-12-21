Президент РФ: Невозможно перекладывать на граждан риски при строительстве долевого жилья
21.12.2017, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перекладывать нa плечи граждан риски, связанные с долевым строительством, без изменений системы дальше уже невозможно. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает РИА Новости.
"У нас проблема обманутых дольщиков продолжается с тех пор, как мы себя помним. С начала 1990-х годов это не прекращается никогда, несмотря нa наличие, как вы сказали, "здоровых" застройщиков", – подчеркнул глава государства, указав на необходимость помощи в данной сфере.
"Но перекладывать нa плечи граждан постоянно без всяких изменений системы эти риски дальше невозможно", – заключил Путин.
"У нас проблема обманутых дольщиков продолжается с тех пор, как мы себя помним. С начала 1990-х годов это не прекращается никогда, несмотря нa наличие, как вы сказали, "здоровых" застройщиков", – подчеркнул глава государства, указав на необходимость помощи в данной сфере.
"Но перекладывать нa плечи граждан постоянно без всяких изменений системы эти риски дальше невозможно", – заключил Путин.
Источник: Единая Россия