29.03.2018, 22:32
Президент РФ поручил продумать меры по обновлению парка автопредприятий с учётом импортозамещения
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ проработать меры по стимулированию обновления парка автопредприятий, сделав упор нa импортозамещение, следует из опубликованных нa сайте Кремля поручений главы государства.
"Правительству РФ… проработать комплекс мер по стимулированию поэтапного обновления парка транспортных средств автотранспортных предприятий в соответствии с современными экологическими и техническими требованиями, обратив особое внимание нa приоритетность использования техники российского производства и на недопустимость дополнительной нагрузки на хозяйствующих субъектов и потребителей транспортных услуг", – говорится в поручении.
Помимо этого, Президент РФ поручил Кабмину РФ проанализировать условия, влияющие на конкурентоспособность российских автопредприятий на внутреннем и международном рынках транспортных услуг, включая рынок ЕАЭС, относительно иностранных автоперевозчиков. Правительству РФ предстоит подготовить предложения для выравнивания условий работы на этих рынках.
"Правительству РФ… проработать комплекс мер по стимулированию поэтапного обновления парка транспортных средств автотранспортных предприятий в соответствии с современными экологическими и техническими требованиями, обратив особое внимание нa приоритетность использования техники российского производства и на недопустимость дополнительной нагрузки на хозяйствующих субъектов и потребителей транспортных услуг", – говорится в поручении.
Помимо этого, Президент РФ поручил Кабмину РФ проанализировать условия, влияющие на конкурентоспособность российских автопредприятий на внутреннем и международном рынках транспортных услуг, включая рынок ЕАЭС, относительно иностранных автоперевозчиков. Правительству РФ предстоит подготовить предложения для выравнивания условий работы на этих рынках.
Источник: Единая Россия