Президент РФ призвал глав малых городов развивать собственные конкурентные преимущества
18.01.2018, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исторические города России могут стать крупными туристическими и культурными центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества, что в значительной степени является задачей руководителей малых городов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин нa встрече в Коломне с участниками Форума малых городов и исторических поселений, сообщает РИА Новости.
"Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма", – подчеркнул глава государства.
По его словам, важно обратить внимание "на ключевые вещи, нa "изюминки". "В этом случае малые города могут стать по-настоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся: и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры", – отметил Путин.
По словам Президента РФ, малые города являются важной составляющей, в которой в значительной степени сосредоточены отечественная история и культура, при этом у каждого из них есть своя особенность.
"И, конечно, всегда нужно найти ключ к развитию так называемого конкурентного преимущества", – указал Путин, отметив, что это в значительной степени задача руководителей малых городов.
Президент РФ добавил, что при развитии малых городов нужно также пользоваться и современными преимуществами, в том числе из сферы цифровой экономики. В связи с этим Путин обратил внимание, что в новом перинатальном центре в Коломне, который он посетил перед встречей с участниками форума, организована прямая видеосвязь практически со всеми областными профильными медучреждениями, что позволяет врачам оперативно проводить консультации.
"Это всё, конечно, нужно развивать. Ясно, что без поддержки субъекта Федерации, без поддержки федерального центра решить все эти задачи невозможно", – подчеркнул глава государства.
Путин также предложил подумать, как сохранить историческую идентичность малых городов и при этом не тормозить их развитие. "Надо внимательно ещё раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию", – указал он.
Президент РФ отметил, что сохранение исторической идентичности малых городов и поселений и снятие ограничений в хозяйственной деятельности таких мест порой идут вразрез друг с другом. "Это такое же противоречие, как между необходимостью и желанием сохранить окружающую среду и развитием тех мест, где люди проживают", – сказал он.
"В данном случае все то же самое, только связано не с окружающей средой, не с природой, а с сохранением артефактов археологических и так далее. Тем не менее, все равно нужно искать выход", – уверен Путин.
"Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма", – подчеркнул глава государства.
По его словам, важно обратить внимание "на ключевые вещи, нa "изюминки". "В этом случае малые города могут стать по-настоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся: и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры", – отметил Путин.
По словам Президента РФ, малые города являются важной составляющей, в которой в значительной степени сосредоточены отечественная история и культура, при этом у каждого из них есть своя особенность.
"И, конечно, всегда нужно найти ключ к развитию так называемого конкурентного преимущества", – указал Путин, отметив, что это в значительной степени задача руководителей малых городов.
Президент РФ добавил, что при развитии малых городов нужно также пользоваться и современными преимуществами, в том числе из сферы цифровой экономики. В связи с этим Путин обратил внимание, что в новом перинатальном центре в Коломне, который он посетил перед встречей с участниками форума, организована прямая видеосвязь практически со всеми областными профильными медучреждениями, что позволяет врачам оперативно проводить консультации.
"Это всё, конечно, нужно развивать. Ясно, что без поддержки субъекта Федерации, без поддержки федерального центра решить все эти задачи невозможно", – подчеркнул глава государства.
Путин также предложил подумать, как сохранить историческую идентичность малых городов и при этом не тормозить их развитие. "Надо внимательно ещё раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию", – указал он.
Президент РФ отметил, что сохранение исторической идентичности малых городов и поселений и снятие ограничений в хозяйственной деятельности таких мест порой идут вразрез друг с другом. "Это такое же противоречие, как между необходимостью и желанием сохранить окружающую среду и развитием тех мест, где люди проживают", – сказал он.
"В данном случае все то же самое, только связано не с окружающей средой, не с природой, а с сохранением артефактов археологических и так далее. Тем не менее, все равно нужно искать выход", – уверен Путин.
Источник: Единая Россия