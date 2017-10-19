Президент РФ призвал не имитировать борьбу с терроризмом
19.10.2017, 21:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Некоторые страны не борются с угрозой терроризма, а лишь имитируют "удары", заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Вместо того, чтобы сообща управлять ситуацией, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые наши коллеги делают всё, чтобы хаос в регионе стал перманентным", – подчеркнул Путин, говоря о ситуации на Ближнем Востоке.
При этом Президент РФ указал, что аккуратные и взвешенные действия России в Сирии могут быть примером поведения на международной арене, и отмечает, что эти усилия Москвы уже дают результат.
"Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права", – отметил он.
Путин признал, что "эти действия, эти позитивные движения даются нам непросто: в регионе очень много противоречий". "Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы", – сказал он.
"И наши усилия, результативность которых ещё совсем недавно коллеги ставили под сомнение, скажу аккуратно – всё-таки вселяют сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени", – заявил Президент РФ.
Путин также выразил уверенность в том, что значение научно-технологического фактора развития стран в мировой политике и безопасности будет нарастать, наряду с геополитическим. "Так было всегда, но сегодня это будет иметь прорывной характер и очень быстро будет решающим образом влиять на сферу политики и безопасности", – считает он.
Президент РФ отметил, что таким образом научно-технический фактор приобретает универсальное политическое значение. Он обратил внимание на тот факт, что раньше, оценивая роль и влияние государств, говорили о значении геополитического фактора, о размерах территории, обладании военной силой, природными ресурсами.
По его словам, совершенно очевидно, что сами по себе современные технологии не способны обеспечить устойчивое развитие. "Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям, к достоинству человека. Иначе прекрасный новый мир вместо благоденствия и перспектив для каждого может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтом и ростом противоречий", – добавил глава государства.
Он отметил, что уже сегодня растущее неравенство в мире формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделённости и, как результат, ведёт к радикализации.
XIV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 16 по 19 октября в Сочи. В этом году заседание собрало более 130 участников из 33 стран мира. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.
"Вместо того, чтобы сообща управлять ситуацией, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые наши коллеги делают всё, чтобы хаос в регионе стал перманентным", – подчеркнул Путин, говоря о ситуации на Ближнем Востоке.
При этом Президент РФ указал, что аккуратные и взвешенные действия России в Сирии могут быть примером поведения на международной арене, и отмечает, что эти усилия Москвы уже дают результат.
"Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права", – отметил он.
Путин признал, что "эти действия, эти позитивные движения даются нам непросто: в регионе очень много противоречий". "Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы", – сказал он.
"И наши усилия, результативность которых ещё совсем недавно коллеги ставили под сомнение, скажу аккуратно – всё-таки вселяют сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени", – заявил Президент РФ.
Путин также выразил уверенность в том, что значение научно-технологического фактора развития стран в мировой политике и безопасности будет нарастать, наряду с геополитическим. "Так было всегда, но сегодня это будет иметь прорывной характер и очень быстро будет решающим образом влиять на сферу политики и безопасности", – считает он.
Президент РФ отметил, что таким образом научно-технический фактор приобретает универсальное политическое значение. Он обратил внимание на тот факт, что раньше, оценивая роль и влияние государств, говорили о значении геополитического фактора, о размерах территории, обладании военной силой, природными ресурсами.
По его словам, совершенно очевидно, что сами по себе современные технологии не способны обеспечить устойчивое развитие. "Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям, к достоинству человека. Иначе прекрасный новый мир вместо благоденствия и перспектив для каждого может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтом и ростом противоречий", – добавил глава государства.
Он отметил, что уже сегодня растущее неравенство в мире формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделённости и, как результат, ведёт к радикализации.
XIV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 16 по 19 октября в Сочи. В этом году заседание собрало более 130 участников из 33 стран мира. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.
Источник: Единая Россия