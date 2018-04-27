27.04.2018, 21:03
Президент РФ считает необходимым более эффективно использовать средства на развитие села
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым более эффективно использовать средства на развитие села. Об этом он заявил на встрече с Советом законодателей РФ.
Путин признался, что очень бы хотелось найти такую формулу, которая бы позволила с большей отдачей и целевым образом расходовать средства на нужды села, прежде всего - на инфраструктуру и на социальную сферу.
По его мнению, могут быть разные подходы к решению данной проблемы. Президент РФ пообещал подумать над этим вопросом. "Внимания к этому должно быть больше, административного влияния, и финансовые ресурсы не должны расползаться", - указал он.
Для примера глава государства привёл сокращение числа фельдшерско-акушерских пунктов. "Сокращение ФАПов произошло за счёт того, что легче всего было на селе закрывать эти ФАПы: отчитались сокращением и все, а то, что людям за сто километров нужно куда-то ехать, об этом никто не подумал. Вот беда в чём", - отметил Путин.
Путин признался, что очень бы хотелось найти такую формулу, которая бы позволила с большей отдачей и целевым образом расходовать средства на нужды села, прежде всего - на инфраструктуру и на социальную сферу.
По его мнению, могут быть разные подходы к решению данной проблемы. Президент РФ пообещал подумать над этим вопросом. "Внимания к этому должно быть больше, административного влияния, и финансовые ресурсы не должны расползаться", - указал он.
Для примера глава государства привёл сокращение числа фельдшерско-акушерских пунктов. "Сокращение ФАПов произошло за счёт того, что легче всего было на селе закрывать эти ФАПы: отчитались сокращением и все, а то, что людям за сто километров нужно куда-то ехать, об этом никто не подумал. Вот беда в чём", - отметил Путин.
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