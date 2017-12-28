Президент РФ указал на необходимость модернизации системы среднего профобразования
28.12.2017, 14:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России нужно организовать модернизацию системы среднего профессионального образования нa основе лучших отечественных и мировых стандартов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.
"Кроме совершенствования нормативной базы, регуляторики, инвестиционная привлекательность зависит и от других факторов, и ключевой из них - это обеспечение бизнеса кадрами. Хочу вновь подчеркнуть: нужно в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес объединениями развивать профессиональное образование. Прежде всего, подготовку квалифицированных рабочих кадров - инженеров, специалистов", - сказал Путин.
"Нужно подумать, о том, как организовать и модернизировать систему среднего профессионального образования нa основе лучших отечественных и мировых стандартов", - отметил он.
"Кроме совершенствования нормативной базы, регуляторики, инвестиционная привлекательность зависит и от других факторов, и ключевой из них - это обеспечение бизнеса кадрами. Хочу вновь подчеркнуть: нужно в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес объединениями развивать профессиональное образование. Прежде всего, подготовку квалифицированных рабочих кадров - инженеров, специалистов", - сказал Путин.
"Нужно подумать, о том, как организовать и модернизировать систему среднего профессионального образования нa основе лучших отечественных и мировых стандартов", - отметил он.
Источник: Единая Россия