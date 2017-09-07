ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Зарубежные инвесторы, которые вложат в российский Дальний Восток как минимум 10 миллионов долларов, смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В частности, такое предложение Россия может сделать ведущему пленарного заседания ВЭФ, заявил Президент РФ. "Он бизнесмен и говорит, что, если бы не этот форум, вряд ли здесь бы побывал. Пожалуйста, пускай вкладывает миллионов 10 и будет ездить сюда, как домой. Собственно говоря, домой, а не как домой", - сказал Путин.

Ведущим пленарного заседания ВЭФ является председатель крупнейшей частной компании Гонконга Hang Lung Properties Ронни Чичунг Чан. Он рассказал, что по происхождению является китайцем, а по гражданству американцем.