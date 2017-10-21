Президент посетил концерт, завершающий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
21.10.2017, 18:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представление посвящено расцвету народной культуры в эпоху социальных сетей, призвано продемонстрировать особенности страны, познакомить зрителей с городами России, их достопримечательностями и культурами разных народов.
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В.Путин: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте!
Фестивальная неделя в Сочи, в России подходит к своему завершению. Но я уверен, что это пошло на пользу 30 тысячам молодых людей, которые приехали в нашу страну со всего мира. Спасибо, что доверяете нам.
Поздравляю всех, кто принял активное участие в мероприятиях фестиваля. Знаю, что на фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика, так же как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых.
Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас.
(Говорит по-английски.) Future starts here and now. Future is you. All the best, dear friends. All the best. Thank you.
[Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее – это вы. Всего хорошего, дорогие друзья. Спасибо.]
* * *
В.Путин: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте!
Фестивальная неделя в Сочи, в России подходит к своему завершению. Но я уверен, что это пошло на пользу 30 тысячам молодых людей, которые приехали в нашу страну со всего мира. Спасибо, что доверяете нам.
Поздравляю всех, кто принял активное участие в мероприятиях фестиваля. Знаю, что на фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика, так же как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых.
Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас.
(Говорит по-английски.) Future starts here and now. Future is you. All the best, dear friends. All the best. Thank you.
[Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее – это вы. Всего хорошего, дорогие друзья. Спасибо.]
Источник: Президент РФ