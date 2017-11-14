ОРЕАНДА-НОВОСТИ В посёлке Коммунарка построят уникальный парк площадью 10 гектаров, сообщил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.



Уникальность парка в его экологической направленности и всесезонной многофункциональности. На его территории будет комфортно в любое время года. Например, летом посетители смогут отдыхать у мини-пляжа и на оборудованных площадках, а зимой — кататься на катке и специально построенных горках.



Проект выполнен на уровне лучших практик паркостроения, которые применяются в скандинавских странах. При его разработке учитывались не только природно-ландшафтные характеристики района, но и социальные потребности жителей. Парк построят за счет инвестора.



«Сохранение и развитие экологического каркаса новых территорий являются для Строительного комплекса Москвы одной из приоритетных задач. Без этого нельзя говорить о какой-либо комфортности и привлекательности Новой Москвы для ее нынешних и будущих жителей», — отметил руководитель ведомства.