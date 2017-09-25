ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Администрация Приморья отчиталась об исполнении краевого бюджета за первое полугодие 2017 года.

Соответствующий отчёт в ходе заседания комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморья представила директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева.

Она сообщила, что бюджетные назначения за отчётный период исполнены по доходам в сумме 43,5 миллиарда рублей или 48,5% годовых плановых показателей. По расходам – на 40,2 миллиарда рублей или 40%.

"Мы постараемся до конца года принять все меры по максимальному освоению средств и достижению результатов всех госпрограмм", – подчеркнула она.