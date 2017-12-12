ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Туристско-информационный центр Приморского края совместно с руководством Морского пассажирского терминала провёл рабочую встречу с представителями Jeju Tourism Organization и администрацией провинции Чеджу в Республике Корея. Стороны договорились о проработке совместных круизных маршрутов и информационном взаимодействии.

Как рассказали сотрудники приморского ТИЦ, двусторонняя встреча стала следствием участия делегации Приморского края в Азиатском круизном форуме (Asia Cruise Forum JEJU 2017), который состоялся в августе этого года в Южной Корее. Тогда туристическая организация Чеджу пригласила делегацию Приморья ещё раз посетить остров, чтобы детально познакомиться с круизными достопримечательностями территории и изучить её портовую инфраструктуру.

Как сообщил по итогам визита генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий Нагорный, в рамках встречи представители турсообщества обсудили с южнокорейскими коллегами перспективы организации дополнительных круизных маршрутов, которые соединят Владивосток и Чеджу в качестве начальных или конечных портов для круизов, а также маршрутов, где данные порты являются транзитными. По словам эксперта, встреча имела большое значение для организации эффективного взаимодействия по продвижению потенциала портов на азиатском круизном рынке.

«Мы предложили, чтобы между Владивостоком и Чеджу был подписан меморандум о намерениях, после этого мы начнём совместную подготовку предложений для международных круизных компаний о возможных круизных маршрутах с включением информации о портовой инфраструктуре, длительности переходов между портами, пребывания судна в порту и информации о туристической привлекательности предложенного направления, то есть о том, какие туробъекты могут посетить пассажиры в портах в рамках данных маршрутов. Планируется, что к работе будут приглашены крупные круизные компании, а я хочу заметить, что на данный момент морской пассажирский терминал Владивостока готов принимать практически все суда, которые есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, несомненно, с проведением дноуглубительных работ наши возможности значительно расширятся», – сообщил Валерий Нагорный.

Кроме того, по словам руководителя терминала, важным фактором, который позволяет рассматривать порты Чеджу и Владивосток как точки начала или окончания круизов, является рост внутренних туристических потоков в наших регионах.

«Российские туристы, прибывающие во Владивосток авиа- или железнодорожным транспортом из западных регионов России, могут в качестве дополнительной опции к осмотру городских достопримечательностей получить возможность отправиться в круиз по соседним странам Северо-Восточной Азии. Подобную же идею хотят реализовать и наши коллеги с Чеджу, поскольку остров является одним из самых популярных внутренних туристических направлений в Корее. И взаимное включение наших портов в маршруты было бы выгодно обеим сторонам», – отметил гендиректор Владивостокского морского терминала.

Как уточнила директор Приморского ТИЦ Дарья Гусева, в рамках переговоров стороны договорились о проработке нового круизного маршрута между Республикой Кореей и Владивостоком через Японию.

«Корейская сторона заинтересована в сотрудничестве с Россией по линии туризма, в частности в организации совместных круизных туров, поэтому результатом встречи стала договорённость о разработке нового круизного маршрута, предполагающего посещение трех стран, включая Россию. Предположительно, одним из первых объединенных маршрутов станет тур “Сокчо – Владивосток – Сакаиминато – Чеджу – Сокчо”. На данный момент мы готовим свою часть предложения, которая включит в себя туры по Владивостоку и Приморскому краю в рамках пребывания судна на российской стороне», – рассказала директор ТИЦ.

Дарья Гусева добавила, что в связи с запуском нового регулярного авиарейса Чеджу – Владивосток складывается новая удобная платформа для дальнейшего взаимодействия.

«И Приморский край, и остров Чеджу являются международными круизными портами, поэтому мы можем использовать при разработке туров формат fly in cruise. Туристы могут прибыть на круизном судне во Владивосток, провести здесь несколько дней, а потом на прямом рейсе улететь обратно в Корею. В данный момент мы уже начали проработку вариантов таких предложений», – рассказала Дарья Гусева.