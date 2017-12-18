ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Журнал National Geographic Traveler и национальный туристический портал Russia.travel подвели итоги интернет-голосования за лучшие туристские направления 2017 года. По результатам опроса Приморский край занял третье место в номинации «Российский экологический отдых».

Как рассказали в департаменте туризма Приморья, в голосовании приняли участие более 270 тысяч человек. Пользователи российского портала National Geographic определили победителей и призёров премии National Geographic Traveler Awards 2017 по 15 туристским направлениям. В число лучших вошёл и Приморский край.

«Мы стали третьими в номинации “Российский экологический отдых”, впереди только Республика Коми и Республика Хакасия. Этот результат неудивителен, ведь у нас в крае действительно уникальная природа: от дремучей тайги до живописнейших бухт и пляжей. С каждым годом край притягивает всё больше любителей экологического отдыха», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

В Приморье развитию экологического туризма уделяется особое внимание. На территории края расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озёра, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.

На сегодняшний день в регионе разработано несколько десятков туристских маршрутов, куда включены более 30 направлений и мест Приморья, подходящих для проведения экологических экскурсий. По словам сотрудников Туристско-информационного центра края, данные туры пользуются большой популярностью у российских и иностранных путешественников.

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В Приморье утверждён план основных мероприятий по его проведению, который включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды.