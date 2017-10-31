ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам января-сентября 2017 года производство сельхозтехники в России увеличилось на 24% в сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее и достигло в денежном выражении 82,5 млрд рублей.

Производство сельхозтехники в отчётный период выросло по большинству ключевых позиций. Рост наблюдается в сегменте зерноуборочных комбайнов на 14%, полноприводных тракторов – на 16%, производство плугов выросло на 3,7%, сеялок – на 16%, опрыскивателей – на 16%, машин для внесения минеральных удобрений – на 17,6%, пресс-подборщиков – на 11%, зернохранилищ – на 68%.

Основными причинами указанного роста стали действие мер господдержки отечественных производителей сельхозтехники, рост качества российских сельхозмашин, выпуск новых линеек техники и увеличение экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья.

По прогнозам специалистов, рост производства российской сельхозтехники по итогам 2017 года может достигнуть 25% по сравнению с 2016 г.