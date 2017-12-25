Путин: Ключевая роль местных органов власти - в решении важнейших проблем людей
25.12.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VI Съезда Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что Совет, который объединяет руководителей муниципальных образований, депутатов и представителей экспертного сообщества, с каждым годом укрепляет свой потенциал. "Уверен, что съезд пройдёт успешно, а его рекомендации обязательно будут воплощены в реальные дела и начинания", - добавил глава государства.
VI Съезд Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" проходит 25 декабря, в его работе примут участие более 300 представителей муниципального сообщества РФ.
"Развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что Совет, который объединяет руководителей муниципальных образований, депутатов и представителей экспертного сообщества, с каждым годом укрепляет свой потенциал. "Уверен, что съезд пройдёт успешно, а его рекомендации обязательно будут воплощены в реальные дела и начинания", - добавил глава государства.
VI Съезд Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" проходит 25 декабря, в его работе примут участие более 300 представителей муниципального сообщества РФ.
Источник: Единая Россия