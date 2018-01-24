Путин: Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов позволило добиться единообразия
24.01.2018, 17:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов, которое произошло в 2014 году, позволило устранить ряд расхождений, а также добиться единообразия судебной практики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин нa торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда.
"Отмечу, что объединение Верховного и Высшего арбитражного судов позволило устранить расхождение во многих позициях по целому ряду важнейших вопросов, добиться единообразия судебной практики, большей правовой определенности, что весьма значимо для развития экономики и предпринимательства, тем самым обеспечить принцип равенства граждан перед законом", - цитируют слова главы государства РИА Новости.
Путин напомнил случаи, когда по одним и тем же делам принимались разные решения в системе Арбитражного суда и судах общей юрисдикции. Аппеляционное производство по гражданским и уголовным делам, которое появилось в 2012–2013 годах при поддержке Верховного суда, зарекомендовало себя наилучшим образом, отметил он.
Президент РФ также напомнил, что с 2016 года граждане могут подавать иски в электроном виде, что повысило доступность правосудия и позволило сократить сроки рассмотрения дел.
История высшего в стране судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и экономическим спорам отсчитывается с 1923 года, когда был учрежден Верховный Суд РСФСР. С 1994 года судей назначает Совет Федерации по представлению Президента РФ. В 2014 году Верховный Суд был объединен с Высшим Арбитражным судом.
"Отмечу, что объединение Верховного и Высшего арбитражного судов позволило устранить расхождение во многих позициях по целому ряду важнейших вопросов, добиться единообразия судебной практики, большей правовой определенности, что весьма значимо для развития экономики и предпринимательства, тем самым обеспечить принцип равенства граждан перед законом", - цитируют слова главы государства РИА Новости.
Путин напомнил случаи, когда по одним и тем же делам принимались разные решения в системе Арбитражного суда и судах общей юрисдикции. Аппеляционное производство по гражданским и уголовным делам, которое появилось в 2012–2013 годах при поддержке Верховного суда, зарекомендовало себя наилучшим образом, отметил он.
Президент РФ также напомнил, что с 2016 года граждане могут подавать иски в электроном виде, что повысило доступность правосудия и позволило сократить сроки рассмотрения дел.
История высшего в стране судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и экономическим спорам отсчитывается с 1923 года, когда был учрежден Верховный Суд РСФСР. С 1994 года судей назначает Совет Федерации по представлению Президента РФ. В 2014 году Верховный Суд был объединен с Высшим Арбитражным судом.
Источник: Единая Россия