ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия будет увеличивать поддержку экспортёров по мере роста возможностей бюджета, сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовёт".

"По итогам 2016 года экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило 17,1 миллиарда долларов. За весь 2016 год мы продали оружия на 15,3 миллиарда. Экспорт товаров сельхозназначения превысил экспорт вооружения", - напомнил Путин.

Президент РФ отметил, что для дальнейшего стимулирования несырьевого экспорта государство продолжит снимать инфраструктурные, административные барьеры, повышать эффективность инструментов поддержки экспортёров.