Путин: Стабильность конституционных принципов и норм – неотъемлемая часть развития страны
12.12.2017, 22:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стабильность конституционных принципов и норм является неотъемлемой составляющей развития страны, а работа представителей Конституционного суда не даёт никому быть небрежными в законотворческой деятельности. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда.
Президент РФ подчеркнул, что "только сильное, самостоятельное государство способно надёжно защитить права и свободы своих граждан". "Тем самым создать условия для политической стабильности и правопорядка, для благополучной жизни людей", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что судьи своей работой вносят весомый вклад в совершенствование законодательства и своими решениями во многом задают вектор правового развития страны.
"Благодаря вашей работе за последние годы культура законотворчества изменилась в стране в целом, стала более зрелой. Работы хватает. Законы пишут, как известно, люди, людям свойственно ошибаться, а ваша роль как раз заключается в том, чтобы внимательно смотреть за тем, какие законы принимаются, что там внутри, какие последствия они будут вызывать", – указал Президент РФ.
"Ваша работа не даёт никому быть небрежным в законотворческой деятельности", – отметил Путин.
Он также сказал, что не согласен с заявлениями о чрезмерной сложности текстов некоторых решений Конституционного суда. "Толкование законодательных норм, придание им конституционно-правового смысла, безусловно, должно быть очень подробно, детально аргументировано, здесь не может быть никакой неточности", – пояснил глава государства.
Президент РФ подчеркнул, что "только сильное, самостоятельное государство способно надёжно защитить права и свободы своих граждан". "Тем самым создать условия для политической стабильности и правопорядка, для благополучной жизни людей", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что судьи своей работой вносят весомый вклад в совершенствование законодательства и своими решениями во многом задают вектор правового развития страны.
"Благодаря вашей работе за последние годы культура законотворчества изменилась в стране в целом, стала более зрелой. Работы хватает. Законы пишут, как известно, люди, людям свойственно ошибаться, а ваша роль как раз заключается в том, чтобы внимательно смотреть за тем, какие законы принимаются, что там внутри, какие последствия они будут вызывать", – указал Президент РФ.
"Ваша работа не даёт никому быть небрежным в законотворческой деятельности", – отметил Путин.
Он также сказал, что не согласен с заявлениями о чрезмерной сложности текстов некоторых решений Конституционного суда. "Толкование законодательных норм, придание им конституционно-правового смысла, безусловно, должно быть очень подробно, детально аргументировано, здесь не может быть никакой неточности", – пояснил глава государства.
Источник: Единая Россия