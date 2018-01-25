ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставки по ипотеке в России должны и дальше снижаться.

"Конечно, должны будем уходить вниз, ниже, и такая возможность есть", - сказал он в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Президент РФ пояснил, что такие возможности есть в связи с рекордно низким уровнем инфляции в минувшем году, что даёт возможность снижать ключевую ставку, а за ней - все остальные.