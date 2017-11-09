Путин: В России разрабатываются новые меры по поддержке семей с детьми
09.11.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддержку семей с детьми, для чего разрабатываются новые меры. Он пообещал в ближайшее время рассказать о дополнительных шагах, направленных на улучшение демографической ситуации в стране, сообщает РИА Новости.
"Мы сейчас собираем всё, что касается поддержки материнства и детства, выделяем в отдельный раздел. Это будет отдельная программа", – сообщил глава государства, отвечая на вопросы рабочих Челябинского компрессорного завода.
"У нас, к сожалению, начиная с военных лет шло сокращение рождаемости, в 1943-44 годах – на миллион с лишним человек, в 1990-х годах примерно такое же падение рождаемости, такой удар был по демографии", – отметил Путин. По его словам, этот спад повторяется каждые 25 лет.
"Сейчас мы входим в период, когда военный спад и спад 1990-х годов соединились, поэтому государство обязано думать на тему о том, как поддержать демографический процесс", – подчеркнул Президент РФ.
По его оценке, в предыдущие годы "неожиданно для всех очень хорошие темпы рождаемости набрали".
Путин пообещал в ближайшее время подробно сказать о том, что государство намерено предпринять дополнительно для улучшения демографической ситуации.
"Мы сейчас собираем всё, что касается поддержки материнства и детства, выделяем в отдельный раздел. Это будет отдельная программа", – сообщил глава государства, отвечая на вопросы рабочих Челябинского компрессорного завода.
"У нас, к сожалению, начиная с военных лет шло сокращение рождаемости, в 1943-44 годах – на миллион с лишним человек, в 1990-х годах примерно такое же падение рождаемости, такой удар был по демографии", – отметил Путин. По его словам, этот спад повторяется каждые 25 лет.
"Сейчас мы входим в период, когда военный спад и спад 1990-х годов соединились, поэтому государство обязано думать на тему о том, как поддержать демографический процесс", – подчеркнул Президент РФ.
По его оценке, в предыдущие годы "неожиданно для всех очень хорошие темпы рождаемости набрали".
Путин пообещал в ближайшее время подробно сказать о том, что государство намерено предпринять дополнительно для улучшения демографической ситуации.
Источник: Единая Россия