ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений Правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности Севастополя и Крыма и посещения форума «Таврида», которые состоялись 18 и 20 августа.



«Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ, МВД России, МИД России, органами исполнительной власти Республики Крым и города Севастополя и при участии Верховного суда РФ проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ и выдаче паспорта гражданина РФ лицам, проживающим на территориях Республики Крым и города Севастополя, и принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ», - говорится в соответствующем перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.



Утоняется, что срок исполнения по данному поручению - до 20 ноября 2017 года.



До 31 января 2018 года Правительству РФ также поручено совместно с Администрацией Президента РФ, Минобороны РФ, правительством Севастополя и при участии Российской академии наук принять необходимые решения по созданию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». В частности, необходимо установить границы его территории и определить объемы и источники финансирования. В этот же срок Минобороны РФ должно предоставить Севастополю земельные участки для создания историко-археологического парка.



Привести в хорошее состояние глава государства поручил и другой объект культуры - галерею имени Айвазовского в Феодосии и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.



«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по приведению учреждений культуры и объектов культурного наследия, расположенных на территориях республики Крым и Севастополя, в том числе феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, в удовлетворительное состояние. Доклад - до 31 января 2018 года, далее - один раз в полгода», - говорится в тексте поручений.



Помимо этого, до 15 октября Кабмину РФ надо представить предложения по формированию туристских маршрутов в Крым для детей и подростков из регионов, а также до 15 ноября оказать поддержку региону в реставрации Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.



Кроме того, Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о проведении Года музыки в России. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2017 года, ответственным назначен глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.



До 30 ноября Администрации Президента РФ также должна представить предложения по грантовой поддержке концертного исполнения музыкальных произведений молодых композиторов.



Форум «Таврида» в этом году проводился в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Во время общения с молодежью Президент РФ пообещал подумать о мерах продвижения молодых российских композиторов, о субсидировании показа документальных фильмов, о возможности объявления Года музыки в России, а молодых поэтов призвал пользоваться современными средствами публикации стихов.