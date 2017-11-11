Путин и Трамп в совместном заявлении подтвердили решимость нанести поражение террористам в Сирии
11.11.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президенты России и США заявили о намерении нанести поражение ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – ER.RU) в Сирии.
"Сегодня Президент Владимир Путин и президент Дональд Трамп в ходе встречи "на полях" конференции стран-членов АТЭС в Дананге подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", - говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам встречи.
Лидеры двух стран также согласились с тем, что окончательное урегулирование конфликта в Сирии должно быть в рамках женевского процесса.
"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в совместном заявлении.
Лидеры также отметили недавнее заявление президента Сирии Башара Асада о приверженности Женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН.
"Президенты подтвердили, что данные шаги предполагают полное выполнение резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчётности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие", - отмечается в заявлении президентов.
Кроме того, "президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН".
"Также призвали все сирийские стороны принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха", - говорится в заявлении Путина и Трампа.
"Сегодня Президент Владимир Путин и президент Дональд Трамп в ходе встречи "на полях" конференции стран-членов АТЭС в Дананге подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", - говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам встречи.
Лидеры двух стран также согласились с тем, что окончательное урегулирование конфликта в Сирии должно быть в рамках женевского процесса.
"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в совместном заявлении.
Лидеры также отметили недавнее заявление президента Сирии Башара Асада о приверженности Женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН.
"Президенты подтвердили, что данные шаги предполагают полное выполнение резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчётности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие", - отмечается в заявлении президентов.
Кроме того, "президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН".
"Также призвали все сирийские стороны принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха", - говорится в заявлении Путина и Трампа.
Источник: Единая Россия