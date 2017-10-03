Путин направил приветствие участникам форума по энергоэффективности и развитию энергетики
03.10.2017, 13:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"Приветствую вас по случаю открытия первой «Российской энергетической недели».
На её площадках для обсуждения основных тенденций развития мировой энергетики соберутся представители органов власти, крупнейших отраслевых компаний, деловых кругов и экспертного сообщества из России и других стран. В рамках насыщенной программы форума им предстоит провести серьёзный, всесторонний анализ современного состояния глобального энергетического рынка, предложить эффективные решения актуальных проблем.
Устойчивый рост современной мировой экономики тесно связан с обеспечением энергетической безопасности. И конечно, в этом вопросе особая роль принадлежит России – одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии", - говорится в приветствии.
"Приветствую вас по случаю открытия первой «Российской энергетической недели».
На её площадках для обсуждения основных тенденций развития мировой энергетики соберутся представители органов власти, крупнейших отраслевых компаний, деловых кругов и экспертного сообщества из России и других стран. В рамках насыщенной программы форума им предстоит провести серьёзный, всесторонний анализ современного состояния глобального энергетического рынка, предложить эффективные решения актуальных проблем.
Устойчивый рост современной мировой экономики тесно связан с обеспечением энергетической безопасности. И конечно, в этом вопросе особая роль принадлежит России – одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии", - говорится в приветствии.
Источник: Президент России