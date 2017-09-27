ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 сентября Владимир Путин встретится с Президентом Гвинейской Республики, действующим Председателем Африканского союза Альфой Конде, находящимся в России с официальным визитом по приглашению главы Российского государства.



В ходе переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-гвинейских отношений, вопросов взаимодействия России с Афросоюзом, а также актуальных международных и региональных проблем, прежде всего, на африканском континенте.