Путин обсудит с Президентом Гвинейской Республики проблемы африканского континента
27.09.2017, 13:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 сентября Владимир Путин встретится с Президентом Гвинейской Республики, действующим Председателем Африканского союза Альфой Конде, находящимся в России с официальным визитом по приглашению главы Российского государства.
В ходе переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-гвинейских отношений, вопросов взаимодействия России с Афросоюзом, а также актуальных международных и региональных проблем, прежде всего, на африканском континенте.
Источник: Официальный сайт Кремля