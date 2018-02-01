ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По пути из аэропорта Платов на предприятие «Ростсельмаш» Владимир Путин совершил облёт спортивного кластера, возведённого к чемпионату мира по футболу 2018 года. Президент из вертолёта осмотрел стадион «Ростов Арена» и прилегающие объекты.

Глава государства заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этой территории в спортивно-оздоровительный кластер.

Помимо стадиона «Ростов Арена» в единый спортивный кластер входят гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа. Планируется, что в дальнейшем использовать объекты смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе студенты и школьники.