23.04.2018, 21:17
Путин освободил президентские гранты и доходы волонтёров в натуральной форме от налогов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сейчас перечень президентских грантов, которые освобождаются от налогообложения, не охватывает все президентские гранты, которые выдаются
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налогообложения президентские гранты, а также доходы добровольцев и волонтёров, полученные в натуральной форме. Как передаёт РИА Новости, соответствующий документ опубликован нa официальном портале правовой информации.
Документ освобождает от НДФЛ доходы, получаемые физлицами в виде грантов Президента РФ, а также исключает президентские гранты, предоставляемые организациям для последующего распределения среди граждан, из налогооблагаемой базы по налогу нa прибыль.
Сейчас перечень президентских грантов, которые освобождаются от налогообложения, не охватывает все президентские гранты, которые выдаются, пояснял ранее председатель бюджетного комитета Государственной Думы Андрей Макаров. Кроме того, необходимо учитывать, что президентские гранты иногда выдаются организациям, которые их дальше раздают. И в данном случае возникала цепочка, которая не была урегулирована Налоговым кодексом, отмечал депутат.
Закон также освобождает от обложения НДФЛ доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими не только в виде выплат нa возмещение понесённых расходов в рамках благотворительной деятельности, как сейчас, но и в натуральной форме.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налогообложения президентские гранты, а также доходы добровольцев и волонтёров, полученные в натуральной форме. Как передаёт РИА Новости, соответствующий документ опубликован нa официальном портале правовой информации.
Документ освобождает от НДФЛ доходы, получаемые физлицами в виде грантов Президента РФ, а также исключает президентские гранты, предоставляемые организациям для последующего распределения среди граждан, из налогооблагаемой базы по налогу нa прибыль.
Сейчас перечень президентских грантов, которые освобождаются от налогообложения, не охватывает все президентские гранты, которые выдаются, пояснял ранее председатель бюджетного комитета Государственной Думы Андрей Макаров. Кроме того, необходимо учитывать, что президентские гранты иногда выдаются организациям, которые их дальше раздают. И в данном случае возникала цепочка, которая не была урегулирована Налоговым кодексом, отмечал депутат.
Закон также освобождает от обложения НДФЛ доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими не только в виде выплат нa возмещение понесённых расходов в рамках благотворительной деятельности, как сейчас, но и в натуральной форме.
Источник: Единая Россия