ОРЕАНДА-НОВОСТИ Финансирование социальных проектов по программе Фонда президентских грантов в последние годы только увеличивалось, общий объём составил 22 миллиарда рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Сообщество».



«С 2012 года у нас первые гранты были миллиард. В этом году — 7 миллиардов с лишним. За все это время — 22 миллиарда», — цитирует Путина РИА Новости.



Глава государства призвал власти регионов опираться на социальную активность, на работу некоммерческих организаций. «Обращаю внимание на коллег в регионах России, губернаторов, местных властей: нужно опираться на гражданскую активность, вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах», - сказал Путин.



При этом граждане должны иметь широкие возможности по контролю за деятельностью властей и для учета своих интересов. «Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение ее качества, эффективности этой работы; через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих интересов», - подчеркнул Президент РФ.



По его словам, участники форума активных граждан «Сообщество» делают это «с помощью так называемой мягкой силы», то есть - предлагают решения и организуют соответствующую работу. «Пока не везде чиновники готовы к такой совместной работе, но именно настойчивость и убедительность общественников «ломает эту бюрократическую закостенелость», - указал Путин.



Президент РФ призвал коллег в регионах РФ, губернаторов, региональных, местных властей опираться на гражданскую активность, вместе с Общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах. «Тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и многое меняется к лучшему», - констатировал он.



«Мы вместе все больше будем делать, уверяю вас. Будем стремиться к продуктивному взаимодействию в самых разных сферах, в том числе - в сложных и чувствительных. Надеюсь, что такая работа будет только расширяться», - заключил глава государства.