Путин подписал федеральный закон о праве регионов оценивать услуги НКО
14.11.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому оценка качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), может осуществляться не только федеральными органами, но и органами исполнительной власти субъектов РФ, сообщает РИА Новости.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был принят Государственной Думой 27 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.
Закон наделяет органы исполнительной власти субъектов РФ наряду с федеральными органами исполнительной власти полномочиями по оценке качества оказываемых НКО общественно полезных услуг, отмечается в пояснительной записке к документу.
Также, согласно документу, территориальные органы Минюста РФ получают полномочия по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.
Прежде, как отмечали авторы инициативы, оценка качества услуг НКО должна была осуществляться федеральными органами исполнительной власти. Однако организация предоставления, а также контроля качества оказания отдельных общественно полезных услуг была возложена на органы исполнительной власти субъектов, а полномочия по принятию решений о признании НКО исполнителями общественно полезных услуг и их включении в соответствующий реестр – на Минюст РФ.
Сообщается, что подобное распределение полномочий могло "повлечь проблемы правоприменения, связанные с отсутствием у федеральных органов исполнительной власти необходимой информации о некоммерческих организациях, оказывающих общественно полезные услуги в регионах, представлением документов самими некоммерческими организациями для их включения в реестр исполнителей общественно полезных услуг".
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был принят Государственной Думой 27 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.
Закон наделяет органы исполнительной власти субъектов РФ наряду с федеральными органами исполнительной власти полномочиями по оценке качества оказываемых НКО общественно полезных услуг, отмечается в пояснительной записке к документу.
Также, согласно документу, территориальные органы Минюста РФ получают полномочия по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.
Прежде, как отмечали авторы инициативы, оценка качества услуг НКО должна была осуществляться федеральными органами исполнительной власти. Однако организация предоставления, а также контроля качества оказания отдельных общественно полезных услуг была возложена на органы исполнительной власти субъектов, а полномочия по принятию решений о признании НКО исполнителями общественно полезных услуг и их включении в соответствующий реестр – на Минюст РФ.
Сообщается, что подобное распределение полномочий могло "повлечь проблемы правоприменения, связанные с отсутствием у федеральных органов исполнительной власти необходимой информации о некоммерческих организациях, оказывающих общественно полезные услуги в регионах, представлением документов самими некоммерческими организациями для их включения в реестр исполнителей общественно полезных услуг".
Источник: Единая Россия