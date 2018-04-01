01.04.2018, 16:53
Путин поговорил по телефону с Аманом Тулеевым
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Аманом Тулеевым, который подал прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области.
Президент поблагодарил экс-губернатора за многолетнюю работу на посту руководителя региона.
Напомним, Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 1 апреля губернатор обратился к Президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Глава государства принял отставку Амана Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилёва.
Источник: http://kremlin.ru